Identificato il climber che scalò il Duomo e postò un selfie

Gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno identificato e denunciato il giovane che il 21 maggio scorso aveva scalato il Duomo di Milano. Il ragazzo aveva usato le impalcature esterna per salire sulle terrazze , e da lì, arrampicandosi ulteriormente era arrivato alla struttura che sorregge la madonnina ad oltre 100 metri da terra. Il climber era poi sceso riuscendo a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, non senza aver prima condiviso una foto della sua impresa sui social, un selfie senza maglietta e con il dito medio in bella mostra. Proprio grazie a quella foto la Polizia Locale è riuscita ad individuare il giovane, risultato minorenne, e non nuovo a fatti del genere. Il 17 marzo infatti, il ragazzo si era arrampicato lungo i masti del Castello Sforzesco ed era riuscito a raggiungere la Torre del Filarete. Ora il giovane climber dovrà rispondere dei reati di invasione di edifici e danneggiamento.