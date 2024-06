“Le notti dell’Underground”, il nuovo Festival del Re Nudo torna a Milano dopo 50 anni

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno 2024 alla FABBRICA DEL VAPORE il NUOVO FESTIVAL DI RE NUDO, che, a 50 anni dalla prima edizione a MILANO, torna nel capoluogo lombardo: LE NOTTI DELL’UNDERGROUND saranno tre giorni di imperdibili appuntamenti che dureranno fino alle 5 del mattino. Negli spazi della Fabbrica del Vapore i protagonisti di questa festa aperta alla cultura saranno artisti indipendenti under 30 con musica, video, street art, fotografia, letteratura, poesia, teatro, danza. Fil rouge e tema del Festival sarà “Il mondo che vuoi tu”. Il patron del Festival è Luca Pollini, già direttore del periodico culturale del “nuovo” Re Nudo (trimestrale in vendita in libreria, negli store on-line e su renudo.org). L’ingresso a tutti gli eventi in programma al Festival è gratuito. «Le Notti dell’Underground sono un ottimo esempio di promozione e valorizzazione della cultura underground, che continua a rappresentare un’importante parte vitale della scena culturale di Milano – dichiara l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – Privilegiare i percorsi che nascono dalla società, piuttosto che far calare dall’alto interventi o iniziative, è sicuramente la cifra della nostra programmazione culturale, nel solco della quale il Festival di Re Nudo, una grande festa gratuita e aperta alla città, si inserisce perfettamente. Fabbrica del Vapore, poi, è senz’altro il luogo ideale per ospitarlo, vista la sua natura ibrida e aperta, capace di far dialogare linguaggi ed esperienze come in un grande laboratorio culturale».

Commenta Maria Fratelli, dirigente dell’Unità progetti speciali e Fabbrica del Vapore: «Difficile parlare dei giovani o per i giovani, forse anche inutile. Necessario è ascoltarli, provare a dialogare, scoprire e supportare il loro talento e immaginare il futuro come appare dalla loro prospettiva che, inevitabilmente, non coincide con la visione di chi la giovinezza la conserva solo nel cuore. Con Re Nudo Fabbrica del Vapore si fa osservatorio e prova a guardare lontano». «Nella storia i giovani hanno sempre portato ricerca, innovazione e voglia di realizzare utopie – Luca Pollini, patron del Festival – E non è vero che “tutti i tempi sono uguali” perché la situazione di oggi è senza precedenti: la speranza – e di conseguenza la creatività – per diversi motivi è ridotta al lumicino. L’intento delle Notti dell’Underground alla Fabbrica del Vapore è quello di spingere verso un ritorno al concreto e a un progressivo abbandono del superfluo, oltre a un rinnovato interesse – da parte non solo delle nuove generazioni – verso tutto ciò che è alternativo».

I NUMERI

Durata della Call To Action: 4 mesi

(dal 15 dicembre 2023 al 15 aprile 2024)

Proposte arrivate: 146

Proposte accettate: 34

Eventi in programma: 44

Durata prevista del Festival: 40 ore

Partecipanti

Artisti: più di 80

Associazioni: 12

Nuovo Rinascimento, AiEp, Luca Coscioni, Emergency, ViviDown, Amnesty Internatiomal, Wherehouse, Piccola accademia di Poesia, Revol Wave Orchestra,

Woman4Woman, Voci di Periferia, Divertimento Ensemble

Scuole: 2 – Arte & Messaggio e Istituto Italiano di Fotografi