Bimba di 11 anni rischia di annegare in piscina, è grave

Una bambina di 11 è stata soccorsa in una piscina del parco Aquaneva di Inzago, nel milanese. La piccola è stata trovata in arresto cardiocircolatorio e trasportata in condizioni gravi al pronto soccorso. Lo comunica l’agenzia Areu del 118. Giunti sul posto i soccorritori hanno estratto la bimba dalla vasca e hanno iniziato le manovre di rianimazione. La piccola è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche carabinieri e polizia locale per cercare di ricostruire quanto accaduto.