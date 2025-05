Sciopero dei treni, cancellazioni e ritardi

Disagi a Milano per lo sciopero dei treni. Ci sono cancellazioni e ritardi alla stazione centrale.

Treni a lunga percorrenza in partenza da Milano in gran parte cancellati, ma anche qualche convoglio regionale, e una lunga fila di passeggeri impegnati a cercare allo sportello apposito altre soluzione in viaggio. Sono in primi risultati dello sciopero nazionale scattato alle 9 e che proseguirà fino alle 17 proclamato del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Rassegnazione tra chi è giunto nel capoluogo lombardo con gli ultimi treni ‘sicuri’. “Vediamo a fine giornata quale sarà la situazione per tornare a casa”.

Per chi intendeva raggiungere l’aeroporto di Malpensa con il Malpensa express sono stati istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie che partiranno da Cadorna.