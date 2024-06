Incendio a Milano, tre morti

Tragedia a Milano: tre persone sono morte in un incendio scoppiato in via Fra Galgario 8, in zona Gambara. Le vittime sono padre, madre e figlio. Abitavano al terzo piano di una palazzina. Altre persone sono rimaste ferite. Le fiamme sono scoppiate nell’autofficina al piano terreno. Sul posto gli operatori del 118, i Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Polizia Locale, Protezione civile AREU. Fortunatamente gli altri appartamenti dei piani sopra autofficina erano vuoti. Le altre famiglie del palazzo ora sono assistite dalla Protezione civile del Comune. Al lavoro ci sono otto squadre dei Vigili del fuoco per un totale di una cinquantina di uomini. È presente anche il NIA ( nucleo investigativo antincendio ) e il nucleo di polizia giudiziaria chiamati a fare luce sulle cause dell’incendio. Sul posto anche l’assessore Marco Granelli. “Uno scenario raccapricciante. Dolore per la famiglia deceduta” ha commentato sui social.