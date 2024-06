A Vasco Rossi la pergamena della città di Milano

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha consegnato a Vasco Rossi la pergamena della città in segno di riconoscenza per i record musicali infranti in questi decenni.

“Siamo di fronte a uno dei personaggi più importanti della storia di Milano – dice Sala – anche più dei sindaci che ci sono stati”. Vasco terrà una serie di concerti allo stadio San Siro a partire dal 7 giugno: 7 live che portano a 36 gli show totali nel tempio musicale milanese. Mai nessuno come lui.

“Io sono partito frainteso. Per capire le mie canzoni bisogna chiederei ai miei fan. Loro non hanno mai frainteso neanche una parola”, ha detto Vasco. “Ho sempre fatto la cronaca dei miei pensieri, dei miei problemi. Il mio popolo trova nelle mie canzoni consolazione e conforto. Mi dicono “come hai fatto a leggermi?”, ma in realtà io leggo me stesso. Il punto è che siamo umani, abbiamo gli stessi problemi”.