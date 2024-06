Postamat fatto saltare al Corvetto e strappato con un’auto

Uno sportello automatico delle Poste italiane è stato fatto esplodere e portato via, strappandolo con un’auto che è poi stata trovata bruciata, la notte scorsa in via Gamboloita nel quartiere Corvetto, alla periferia di Milano. Il bottino non è ancora stato quantificato. Indagano gli agenti della Questura e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. E’ il secondo colpo in poco tempo con le stesse modalità ai danni di un ufficio delle Poste. Lo scorso 14 maggio una potente esplosione aveva sventrato due sportelli Postamat in via Gozzoli, nel quartiere periferico di Baggio. I malviventi avevano forse esagerato con l’esplosivo perché il botto, oltre a permettergli di sradicare le casseforti, aveva provocato pesanti danni anche all’interno dell’ufficio.