Fanno esplodere i bancomat delle Poste di Baggio

Una forte esplosione ha sventrato i due bancomat dell’ufficio di Poste Italiane di via Gozzoli, nel quartiere Baggio di Milano. E’ successo martedì mattina alle 5. Sembra che la casseforti dei due ‘Postamat’ fossero stati riforniti di contanti nella serata di lunedì. Il botto ha svegliato di soprassalto molti residenti. Ingenti i danni anche all’interno dell’ufficio postale.

Dopo l’esplosione, sul posto sono intervenuti , oltre ai Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno messo in sicurezza gli uffici e i carabinieri delle radiomobili e delle stazioni della compagnia di Porta Magenta che hanno messo al sicuro il denaro ancora sparso per terra e avviato le indagini per individuare i responsabili.

In mattinata sono state portate via le macerie ed è stato chiuso il buco nella parete.