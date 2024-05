Sondrio per i bambini, Gorizia per i giovani e Trento per gli anziani. La rilevazione sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani, giunta alla quarta edizione, è stata presentata in anteprima al Festival dell’Economia di Trento. I risultati integrali sono pubblicati sul Sole 24 Ore di oggi: le classifiche – ciascuna delle quali si basa su 12 indicatori – misurano le “risposte” dei territori. Tutti e tre gli indici confluiranno a fine anno nella 35esima edizione dell’indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore. L’indice della Qualità della vita dei bambini premia Sondrio, complici posizionamenti alti negli indicatori che fotografano la competenza numerica e alfabetica non adeguata – che a Sondrio è ridotta – e nell’indice Sport e Bambini. A garantire maggiore benessere ai giovani, invece, è proprio Gorizia. Trento mantiene il primo posto nell’indice della qualità della vita degli anziani.

“Davvero un’ottima notizia. Il primato assoluto nella classifica sulla qualità della vita per i bambini, conquistata dalla provincia Sondrio, premia anche le nostre politiche sociali e in particolare quelle a favore della montagna e delle aree interne. Vedere poi, nelle anticipazioni del Sole 24 Ore, la Lombardia protagonista anche in altri indicatori, ci induce a proseguire con determinazione sulla strada che abbiamo intrapreso”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così i risultati.