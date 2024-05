I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Brescia della Guardia di Finanza di Brescia hanno eseguito 8 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, residenti nella provincia di Brescia, accusate di coltivazione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono partire dall’analisi di tre aziende agricole locali, di cui due formalmente costituite per la coltivazione di canapa sativa ma che, invece, erano dedite alla coltivazione “open air” di marijuana.

Le analisi di laboratorio condotte sulla sostanza hanno rivelato alti valori di THC, principio attivo ad alto effetto stupefacente e psicotropo. Ulteriori approfondimenti hanno permesso, inoltre, di accertare che le infiorescenze di marijuana ottenute dalle coltivazioni illecite erano anche sottoposte a complesse lavorazioni meccaniche e a procedimenti chimici innovativi, allo scopo di estrarne altre sostanze derivate, come olii ad alta concentrazione di THC, l’hashish e il BHO – Bhutan Hash Oil, quest’ultimo ottenuto dall’estrazione delle resine della marijuana mediante l’impiego del gas butano.

Nel corso delle indagini, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Brescia ha sottoposto a sequestro anche una nuova sostanza stupefacente, denominata HHC (“Esaidrocannabinolo”), ad alto effetto psicotropo, successivamente inserita, anche a seguito delle attività repressive in questione, dal Ministero della Salute nelle tabelle delle sostanze vietate.

Sono state sequestrate oltre 2,3 tonnellate di marijuana essiccata e pronta per la successiva lavorazione e immissione in commercio, 4 Kg di hashish e 0,5 kg di HHC, macchinari e strumentazione utilizzati per la raffinazione e la lavorazione delle sostanze stupefacenti.