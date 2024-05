Nascondeva in cantina oltre mezzo chilo di hashish, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Venerdì sera, intorno alle 22 gli agenti della Squadra Mobile milanese passando in viale Monte Nero, hanno notato un uomo alla guida di un’auto intento a guardarsi attorno con fare sospetto. I poliziotti hanno deciso di seguirlo fino in via Anfossi. Dopo pochi minuti, è giunta una donna, che è salita a bordo dell’auto per poi scendere e allontanarsi. Gli agenti, insospettiti, hanno fermato la ragazza, 22enne, che è stata trovata in possesso di 5 grammi di hashish: ha riferito di averla acquistata poco prima dal 23enne, a seguito di accordi intrapresi tramite un’applicazione di messaggistica. Lo spacciatore, fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 160 euro. Nell’abitazione del 23enne i poliziotti hanno trovato e sequestrato ulteriori 3.020 euro, due bilancini di precisione, un taglierino, materiale per il confezionamento, 7 panetti di hashish e vari frammenti per un totale di 740 grammi.