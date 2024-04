Per la 62a edizione Salone del Mobile, in piazza della Scala arriva il “Design Kiosk”, un nuovo progetto dedicato al sapere e alla conoscenza, un’occasione di connessione e dialogo genuino tra designer affermati ed emergenti e un pubblico curioso e appassionato.

Oltre al Progetto Accoglienza che presidia alcune zone chiave della città per offrire

un servizio mirato al pubblico, il Salone del Mobile è presente in città, in una posizione strategica.

Nella centralissima Piazza della Scala, dall’8 aprile al 21 aprile, è stato, infatti,

allestito, su design di DWA-Design Studio, il Design Kiosk, aperto tutti i giorni (tranne

venerdì 12 aprile) dalle 10 alle 19. Un progetto co-ideato in collaborazione con Interbrand all’interno del percorso di evoluzione del Salone del Mobile.Milano, volto a valorizzare e amplificare nel tempo e nello spazio il ruolo della manifestazione quale destinazione per la community del design, 365 giorni all’anno.



Ad alta innovazione tecnologica, realizzato con materiali sostenibili e progettato per

poter essere smontato e rimontato, il chiosco è uno strumento interattivo – verranno

organizzate presentazioni e conversazioni con il coinvolgimento di molti progettisti – in grado di comunicare i valori di cui Salone del Mobile si fa portavoce. Tra i nomi: Piero Lissoni, Stefano Boeri, Luca Nichetto, Parasite2.0, Cino Zucchi.

La selezione editoriale, a cura di Corraini Edizioni, include nuove pubblicazioni, libri usati (da collezione), una selezione di riviste di design e lifestyle internazionali e pubblicazioni del Salone del Mobile.Milano.