Caldo dopo le nevicate, rischio valanghe

Il caldo di questi ultimi giorni impenna il rischio valanghe sull’intero arco alpino lombardo. Lo zero termico è attestato addirittura a quota 4000 metri. Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi non si sono ancora bene assestate. Il rischio di caduta slavina è al momento al grado 4 su una scala europea che prevede cinque gradini. Gli esperti del Centro regionale nivometeo di Arpa Lombardia, con sede a Bormio, nell’ultimo bollettino diffuso avvertono di evitare assolutamente le escursioni fuori pista e quelle di sci-alpinismo, come le ciaspolate: il rischio di distacco, anche di notevoli masse di neve, può avvenire anche con un leggero sovraccarico, ossia con il passaggio sulle creste innevate anche di un solo sci-alpinista. La prudenza in alta montagna deve essere massima.