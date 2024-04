Sondrio, uccide lo zio durante una lite

Dramma familiare nella tarda serata di ieri in Valtellina. Nel corso di una lite, all’interno di un’abitazione di Poggiridenti (Sondrio), un giovane ha afferrato un coltello e ha ucciso lo zio, che sarebbe stato colpito alla gola. Inutili i soccorsi allertati dagli altri familiari presenti. Sul posto i carabinieri di Sondrio, che hanno ascoltato l’aggressore insieme al magistrato di turno della Procura di Sondrio. Non si conoscono le ragioni della lite degenerata in omicidio. La vittima è Davide Conforto, 61 anni. Subito è scattato l’allarme, ma quando i sanitari di ambulanza e automedica sono giunti sul posto, non c’era purtroppo nulla da fare per l’uomo. La casa è stata posta sotto sequestro.