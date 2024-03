Uccide la moglie a coltellate, arrestato

A Cologno al Serio, nella Bassa bergamasca, un uomo di origine nigeriana ha accoltellato a morte la moglie, connazionale di 49 anni, ed è stato arrestato dai carabinieri: l’omicidio si è consumato ieri pomeriggio attorno alle 14.30 nell’appartamento di uno stabile del centro storico, in via Donizetti. Dalle prime informazioni, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite, pare non la prima tra la coppia nigeriana, che viveva a Cologno al Serio da circa quattro anni e che non aveva figli. In soccorso della donna sono intervenuti i mezzi del 118, con l’automedica e l’ambulanza, ma per lei non c’era ormai più nulla da fare. Immediato anche l’intervento dei carabinieri, che hanno arrestato il marito con l’accusa di omicidio volontario e lo hanno portato in carcere a Bergamo. Qualche anno fa l’uomo era stato sottoposto a un Tso, un trattamento sanitario obbligatorio.