Sala: “Pochi vigili di notte, modificare gli accordi sindacali”

“Abbiamo bisogno di rivedere alcuni accordi sindacali perché di notte abbiamo 5 pattuglie della Polizia locale in giro e non va bene. Sono mesi che discutiamo con i sindacati, ci sono stati scioperi ma andremo avanti”. Lo ha chiarito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella diretta Instagram sul tema sicurezza in cui si é confrontato con i cittadini insieme all’ex capo della Polizia Franco Gabrielli, che ora é delegato per la Sicurezza del Comune. “Non sono qui per dire che i vigili non fanno nulla, ma tutto deriva da un accordo sindacale che bisogna cambiare”, quello secondo cui un vigile urbano che ha una certa età e un tot numero di anni di servizio può fare meno servizio in strada la sera e la notte. Sala ha poi ribadito che in città sono scesi gli omicidi e i furti nelle case ma sono aumentati i resti predatori o la micro criminalità. Poi c’è il tema delle pene “il questore mi dice che su dieci che ne arresta in un giorno forse uno fa una notte in carcere. Se tra chi delinque si sparge questa sensibilità per cui tanto si rischia poco, é un grande guaio per la città”. La sicurezza “é uno splendido argomento da campagna elettorale. Io chiederei ai politici di centrodestra con che coraggio fanno critiche, hanno parlato tantissimo ma sapete quale amministrazione ha chiuso più campi nomadi nella storia di Milano? La mia prima – ha concluso -. É un fatto non una opinione, ma a fare grandi proclami e criticare sono bravi tutti”.