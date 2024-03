E’ morto l’uomo che si è dato fuoco nell’auto davanti casa

È morto l’uomo di 50 anni che alle 6 di martedì mattina si è cosparso di benzina, chiuso nella propria auto, dandosi fuoco davanti all’abitazione di famiglia di via Puccini a Golasecca, in provincia di Varese. Il 50enne è deceduto intorno alle 15 dopo il ricovero al Niguarda di Milano in seguito alle gravissime ustioni riportate. L’uomo si è dato fuoco sotto gli occhi di moglie di 42 anni, e figlia di 13 anni, entrambe sono rimaste gravemente ustionate nel tentativo di salvarlo. Era all’interno di una vettura alimentata a metano. “Tutta la nostra comunità è sconvolta, mai ci saremmo aspettati un gesto del genere. Adesso il nostro pensiero va a lui, ai suoi familiari, alla moglie e alla figlia che hanno cercato di salvarlo e che sono comprensibilmente sotto shock”. Così il sindaco di Golasecca Claudio Ventimiglia ha parlato della tragedia. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e 118. “Il nostro concittadino è molto conosciuto a Golasecca – prosegue il sindaco – Un uomo disponibile, attivo nella comunità. Quello che è accaduto oggi è una tragedia e davvero non riusciamo a spiegarci perché”. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il 50enne da qualche tempo non viveva più nell’abitazione con la moglie dalla quale si stava separando.