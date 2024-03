Europee, Letizia Moratti (FI): mi candido

“Oggi questa conferenza stampa è per sciogliere le riserve. Intendo candidarmi per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. È stata una riflessione lunga, ma penso che queste elezioni europee siano molto importanti”. Lo ha detto Letizi Moratti, presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, a margine di una conferenza stampa organizzata dal partito all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia per parlare delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. “Il primo nome è il mio, poi stiamo lavorando sulle liste” ha aggiunto. Rispondendo a chi le chiedeva se sarà capolista o meno, Moratti ha dichiarato: “Non sarò capolista se si candiderà il segretario Tajani, altrimenti sì”. Per quanto riguarda una possibile candidatura dell’ex sindaco Gabriele Albertini, Letizia Moratti ha detto: “Vediamo, è ancora un’ipotesi”.

“Spero che tutte le forze del centrodestra prendano tanti voti. Il mio obiettivo non è superare la Lega o togliere voti ai partiti di centrodestra. Lo spazio che deve occupare Forza Italia è quello tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. È talmente grande questo spazio che non c’è bisogno di cercare voti a casa degli alleati”. Lo ha detto Antonio Tajani, segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, a chi gli chiedeva se alle elezioni Forza Italia puntasse a superare la Lega. “Mi preoccupo – ha continuato Tajani – che Forza Italia faccia un ottimo risultato, cosa che non sarà facile dopo la morte del nostro leader Berlusconi. Il mix tra sondaggi e risultati a livello amministrativo ci dicono che FI è in buona salute e continua a crescere. Vogliamo offrire ai cittadini italiani sicurezza, tranquillità in un momento in cui ci sono di fatto tre guerre all’orizzonte, Ucraina, Gaza e la quasi guerra nel Mar Rosso. Agli italiani che sono preoccupati dobbiamo dire ci sono persone al governo che hanno la testa sulle spalle”.