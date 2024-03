Due arresti per la rapina alla regista Ruth Shammah

La Polizia ha arrestato due cittadini marocchini ventenni, ritenuti gravemente indiziati di una rapina commessa due mesi fa ai danni di una nota regista teatrale milanese, Andrée Ruth Shammah. L’attività di indagine ha preso il via a seguito della rapina subita dalla donna lo scorso 31 gennaio 2024 quando le fu sottratta una collana in oro del valore di circa 1.500 euro. La donna, dopo cena, si era incamminata da sola per raggiungere piazza Cordusio e prendere un taxi per tornare a casa ma, mentre percorreva via Bocchetto, all’improvviso, si è vista arrivare addosso due uomini : uno di loro l’ha presa brevemente per il collo e, subito dopo, con un gesto repentino, le ha strappato la collana. Il gesto, tuttavia, è stato talmente impetuoso che la regista ha perso l’equilibrio finendo sul cofano di una autovettura parcheggiata prima che i due indagati fuggissero insieme in direzione Cordusio. L’accertamento sulla responsabilità dei due presunti autori si è basato sulla visione delle immagini di videosorveglianza cittadina: attraverso le stesse, i poliziotti hanno potuto ricostruire l’esatta dinamica del fatto e a individuare alcuni importanti spunti investigativo.