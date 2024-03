Il ministro del turismo Daniela Santanchè con altre persone è indagata per truffa aggravata nei confronti dell’Inps per una presunta gestione irregolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato per la cassa integrazione durante il Covid. La Procura di Milano ha chiuso le indagini sul caso Visibilia. Il Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, in ina nota spiega che nell’indagine sono indagate anche Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria. L’ipotesi è truffa ai danni dell’Inps in relazione a presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione durante il Covid per 13 dipendenti dal 2020 al 2022 per un totale di oltre 126 mila euro versati dall’ente pubblico.