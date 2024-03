Il campionato di Volley Femminile A1 si avvia verso la conclusione della stagione

Di Eleonora Rovelli

Conclusa la penultima gara di campionato per la massima serie di volley femminile: Allianz Vero Volley Milano travolge Il Bisonte Firenze per 3-1, mentre Uyba Busto Arsizio si ferma sul campo di Trento per 3-1, stessa sorte per Volley Bergamo 1991 che cede per 3-0 contro Igor Gorgonzola Novara, continua, invece, la striscia positiva di Trasportipesanti Casalmaggiore che vince per 3-1 contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

Tutto da rifare, invece, per le due formazioni lombarde maschili Allianz Milano e Mint Vero Volley Monza. I milanesi e i monzesi affronteranno in gara quattro le rispettive rivali di Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanove per decretare chi andrà in semifinale play off.