I 176 anni dalle Cinque Giornate: in mostra anche il “Primo Tricolore”

Visite guidate ai luoghi storici, eventi e approfondimenti nei luoghi della cultura. Così Milano celebra con un ricco calendario il 176º anniversario delle Cinque Giornate, che si tiene dal 18 al 22 marzo. Il 18 marzo davanti al Monumento alle Cinque Giornate, nella piazza omonima, le autorità celebreranno la memoria dei caduti delle giornate di insurrezione contro la dominazione austriaca con la deposizione delle corone di alloro e l’esecuzione del silenzio. Il vicesindaco Anna Scavuzzo consegnerà il “Primo Tricolore” nelle mani degli allievi della Scuola Militare Teuliè, in memoria del sostegno offerto dagli allievi dell’allora Imperial Regio Collegio dei Cadetti ai cittadini milanesi insorti. Il vessillo, che nel 1848 sventolò sulla guglia più alta del Duomo sarà esposto nella sede della Scuola Militare, dove si potrà visitare fino al 22 marzo. Gli allievi custodiranno ”Il Primo Tricolore” per tutti i cinque giorni e lo restituiranno al Comune il 23 marzo in occasione del loro giuramento all’Arco della Pace. Negli stessi giorni si potrà visitare il monumento alle Cinque Giornate e la cripta, dove si sta svolgendo un progetto di restauro e valorizzazione culturale promosso da Comune di Milano, Università degli Studi di Milano e Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, volto a restituire dignità e identità ai caduti per l’indipendenza di Milano. Sono già esauriti i posti per le visite guidate al monumento. Il programma di eventi per le Cinque Giornate coinvolgerà diversi musei e anche l’ospedale Policlinico dove ci saranno visite guidate al Museo “I Tesori della Ca’ Granda” e alla Cripta sotto la Chiesa dell’Annunciata.

