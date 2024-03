Incidente in via Melchiorre Gioia a Milano, grave un motociclista

Incidente stradale in via Melchiorre Gioia a Milano,all’angolo con via Don Luigi Sturzo. Un uomo di 48 anni in sella alla sua moto è stato investito da un’auto. A causa del violento impatto, il motociclista è stato sbalzato dal suo mezzo ed è caduto sull’asfalto. E’ successo intorno alle 11.45. Come riferisce dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso. L’uomo è stato trovato in arresto cardiaco e trasportato con urgenza all’ospedale Niguarda. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire al dinamica dei fatti.

