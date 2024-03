Aggredirono un uomo abbandonandolo in strada in fin di vita, 5 arresti

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 uomini tra i 27 e i 40 anni, accusati di tentato omicidio in concorso commesso nei confronti di un 38enne albanese.

L’indagine ha preso il via dopo la violenta aggressione subita dal 38enne, il 29 marzo 2023 in Via Monte Cengio e Via Monte Palombino, nel quartiere Rogoredo. L’uomo, trovato dagli agenti delle volanti della questura di Milano privo di conoscenza sul ciglio della strada, fu trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, in stato di coma farmacologico.

L’indagine ha consentito di ricostruire quanto accaduto: prima dell’aggressione c’era stata una lite per futili motivi tra la vittima e un conoscente, un milanese di 38 anni, nel corso della quale entrambi si erano minacciati impugnando dei coltelli. Subito dopo la lite, l’albanese si era allontanato dal posto per tornarvi, poco dopo, con una pistola in pugno – rivelatasi una scacciacani – con l’ intento di affrontare il conoscente: giunto sul posto, tuttavia, avrebbe trovato gli amici di quest’ultimo, che, dopo averlo disarmato provocando l’esplosione di un colpo, lo avrebbero aggredito con estrema violenza, riducendolo in fin di vita.