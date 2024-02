Pestarono un giovane a Cremona, arresti e Daspo per gli aggressori

Pestarono un giovane indiano a Cremona, nei pressi del parcheggio del centro commerciale Cremona Po: la Polizia di Stato ha eseguito diverse misure cautelari e perquisizioni nei confronti di cinque connazionali della vittima, tra i 20 ed i 35 anni, tutti residenti nella provincia di Cremona, accusati di tentato omicidio aggravato e minaccia grave aggravata. Tre sono stati messi ai domiciliari. Il giovane colpito con mazze e martellate aveva riportato gravi ferite. Subito erano partire le indagini ed erano state passate al setaccio decine di auto che, in quelle ore, erano presenti nel parcheggio del centro commerciale. Gli inquirenti avevano individuato una macchina intestata a una donna di origine indiana, madre di uno dei presunti autori. Le dichiarazioni delle persone informate sui fatti e i riconoscimenti fotografici effettuati dai poliziotti hanno permesso di individuare i cinque indagati, legati tra loro da un rapporto di conoscenza e, in un caso, da un rapporto lavorativo con vittima. I poliziotti sono entrati nelle abitazioni degli indagati, eseguendo cinque perquisizioni, oltre a tre ordinanze di arresti domiciliari. Sono stati sequestrati numerosi telefoni ed ulteriori beni. Nei confronti di due indagati, non residenti a Cremona, è stata notificata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Cremona per quattro anni. Nei confronti di tutti il questore di Cremona ha disposto la misura del Daspo Willy, a seguito del quale è vietato, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di accedere o stazionare nei pressi del centro commerciale e delle aree vicine per tre anni,