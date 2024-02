Bambino con un pezzo di matita nei polmoni salvato a Milano

Tutto è iniziato con una forte tosse, nelle settimane successive varie infezioni respiratorie sempre più gravi tanto ad arrivare all’uso di ossigeno, fino al ricovero in pediatria e poi in terapia intensiva pediatrica. A quel punto i dottori del Policlinico di Milano ha scoperto la causa dei problemi di un bambino di 8 anni: un pezzo di matita, inalato dal piccolo, stava ostruendo completamente il bronco principale del polmone destro. Il piccolo è stato sottoposto ad un delicato intervento di endoscopia per rimuovere il corpo estraneo e dopo il percorso postoperatorio e fisioterapico mirato si è, per fortuna, completamente ristabilito. Dal Policlinico fanno sapere che casi simili non sono rari quanto si possa pensare: sono infatti una dozzina gli episodi di bambini, soprattutto di pochi anni o pochi mesi, che ingeriscono o inalano monetine, pezzi di giocattoli, a volte pezzi di cibo non masticati o ancora calamite, tappi di penne o batterie. “I corpi estranei inalati nelle vie aereesono una causa importante di mortalità e morbilità pediatrica. Dell’intervento si sono occupate tre équipe, Chirurgia Toracica guidata da Mario Nosotti, Chirurgia Pediatrica guidata da Ernesto Leva e quella della Terapia Intensiva Pediatrica (TIP)” ha ricordato Giovanna Chidini, responsabile di quest’ultima. Il direttore generale del Policlinico, Matteo Stocco, ha rivendicato che “mettere a disposizione tutte le figure necessarie per trattare casi così complessi è possibile solo grazie ad una collaborazione pluriennale tra gli specialisti del bambino e dell’adulto. La nostra è una realtà unica, sia a Milano che a livello regionale”.