Come previsto è arrivata la pioggia; sotto osservazione a Milano i fiumi Lambro e Seveso, a rischio esondazione . Il comune di Milano ha lanciato l’allarme idrogeologico. “Il Lambro al Parco è abbastanza prossimo ai livelli di esondazione” comunica l’assessore alla sicurezza Marco Granelli. Per precauzione la scorsa notte sono state evacuate le comunità a Parco Lambro. “Per il Seveso siamo a circa 1,50 metri sia a Cesano Maderno che a Niguarda . Spiega l’assessore Granelli – La vasca di Milano contro le esondazioni del Seveso è pronta per essere utilizzata, e quindi per ora l’acqua defluisce ancora nel Seveso, ma se dovesse salire verso i 2 metri circa, la vasca, come da procedura, si attiverebbe. Oggi con la vasca funzionante, i quartieri di Milano hanno una carta in più da giocare per difendersi dal Seveso, speriamo che presto entrino in funzione anche le altre vasche di competenza di AIPO e Regione Lombardia per avere un sistema completo di protezione”.