Smog a Milano, scontro Sala-giornalisti: “Dati non veri, informatevi meglio”

“Sono le solite indagini e analisi estemporanee, gestite da un ente privato, che ogni tanto tira fuori queste cose qua, mi meraviglio anche di voi. Sono anche seccato di dover rispondere a domande su questioni che non esistono. Noi stiamo lavorando per migliorare l’aria. Arpa dice che l’aria è migliorata, ma io sostengo non abbastanza. Da qua al fatto che tutti andiamo dietro a una notizia fatta da un ente privato con nessuna titolarità…parliamo di cose serie”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala commentando i dati dell’azienda svizzera di tecnologie per la qualità dell’aria IQAir, che ha stilato una classifica per cui domenica la qualità dell’aria di Milano era la terza peggiore al mondo. “L’appello – ha aggiunto Sala – è a seguire i dati di Arpa e anche a fare delle cose e contestare semmai le cose che facciamo, se per esempio non è sufficiente, sbagliamo sull’Area B, sbagliamo a provare a fare le ciclabili, a provare a chiudere il Quadrilatero”. Inoltre, poiché il problema riguarda tutta la pianura padana, Sala ha commentato: “È per questo che stiamo chiamando anche Regione Lombardia al tavolo. Perché è chiaro che Milano da sola può fare ma fino a un certo punto”. Il sindaco Beppe Sala è stato avvicinato dai giornalisti che gli hanno chiesto un commento su questo dato ed è sbottato con loro.

Cos’è l’indice Aqi e gli ultimi dati dell’Arpa

L’Air Quality Index aggrega vari indicatori (polveri sottili, Pm 2,5 e Pm10, ozono, ossidi di azoto e zolfo) e confronta momento per momento e giorno per giorno la varie città del mondo. E’ montato di default in molti smartphone. Anche i valori dell’Arpa, riferiti alla giornata di ieri, sono molto elevati. Le centraline hanno rilevato valori pari a: 119 mg/mc a Città Studi, 102 in viale Marche; 136 in via Senato; 110 al Verziere e 118 a Pioltello (visto che il sindaco dice che è meglio seguire i dati dell’Arpa).

Fontana: stiamo facendo miracoli ma la morfologia del territorio non aiuta

“Noi stiamo facendo dei miracoli per ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti con tutte le politiche che stiamo portando avanti per migliorare i riscaldamenti, le automobili, per agevolare le attività produttive a intraprendere un percorso di sostenibilità. Stiamo ottenendo dei risultati, da questo punto di vista, notevoli perché, come è stato ripetuto, abbiamo abbattuto le emissioni di tutte le sostanze inquinanti in misura estremamente rilevante e rientrando all’interno dei parametri previsti dall’Europa”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Verdi Milano: su smog tra Sala e Fontana è gara di incompetenza

“Sono allibito, tra Fontana e Sala è gara di incompetenza e irresponsabilità” per quanto riguarda la situazione dello smog a Milano. Lo spiega in una nota Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi secondo cui “Fontana vive su Marte. Per Sala la situazione migliora ( ma in che film?) e se la prende con un sito svizzero non accorgendosi che dice le stesse cose che rileva Arpa”. “Dopo 13 giorni di fila di cappa di smog c’è stata un po’ di pioggia, ma ora è da 5 giorni che l’aria è tornata tossica, molto più di prima. I dati Arpa rilevati ieri ci dicono di livelli di pm10 più del doppio della soglia di allarme, e di pm 2.5 otto volte superiori – aggiunge -. A Milano più che nel resto della regione. È purtroppo la prova che area B e C, anche se ottime iniziative, così gestite non funzionano. Ma è drammatico che da 20 giorni i cittadini non vengano informati neanche sulle indicazioni sanitarie”.