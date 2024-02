Weekend di volley illuminato dalle semifinali e dalla finalissima di Coppa Italia Frecciarossa

Di Eleonora Rovelli

Delle squadre lombarde, solo Allianz Vero Volley Milano era tra le quattro formazioni che si sono contese il titolo della Coppa Italia Frecciarossa. Le milanesi vincono per 3-2 la semifinale contro Savino Del Bene Scandicci, ma non riescono nell’impresa in finale contro Prosecco Doc Imoco Conegliano. Le ragazze di coach Gaspari lottano fino all’ultimo pallone, ma le pantere si impongono al tie-break dopo una lunghissima e spettacolare battaglia. Trasportipesanti Casalmaggiore fa la voce grossa e vince per 3-1 contro la big Igor Gorgonzola Novara nel recupero della seconda giornata di ritorno di campionato. Per quanto riguarda il volley maschile, si è conclusa la nona giornata di ritorno di Regular Season SuperLega Credem Banca. Allianz Milano e Mint Vero Volley Monza vincono entrambi i match per 3-0, rispettivamente contro Rana Verona e Farmitalia Catania.