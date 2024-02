Milano al terzo posto tra le città più inquinate del mondo

Milano ieri pomeriggio era al terzo posto tra le città più inquinate del mondo in base all’indice Aqi (Air Quality Index) che prende in considerazione vari indicatori (polveri sottili Pm2.5 e Pm10, ozono, ossidi di azoto e zolfo) e confronta le varie città del mondo, momento dopo momento. Domenica l’aria del capoluogo lombardo è stata la terza peggiore del mondo con indice 193, dietro solo a Lahore in Pakistan e Dacca in Bangladesh.

In serata Milano era scesa di una posizione, scavalcata da Delhi, mentre Lahore (Pakistan) e Dacca (Bangladesh) restavano sempre in testa.

Il sito svizzero Aqi indica che attualmente la concentrazione di PM2.5 a Milano è 29.7 volte il valore guida annuale della qualità dell’aria indicato dall’Oms. Consiglia quindi di evitare l’esercizio fisco all’aperto, di chiudere le finestre in casa, di indossare una mascherina all’aperto e di utilizzare i purificatori d’aria.

I dati di Arpa Lombardia confermano il superamento dei valori limite a Milano. Il Pm10 ha avuto una media giornaliera di 100 microgrammi al metro cubo di aria, quando il valore limite è di 50. Il numero di giorni di sforamento del limite è salito a 16 giorni.

La causa dei valori così elevati di sostanze inquinanti in questi giorni è dovuta alla geografia sfavorevole della pianura padana, con scarsa circolazione dell’aria; l’alta pressione che regna da settimane; l’alta densità di popolazione, case e vetture; la presenza di allevamenti intensivi e coltivazioni agricole.