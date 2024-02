Dodici persone sono state identificate dalla polizia ieri a Milano, dopo aver deposto fiori in memoria di Navalny sotto la targa dedicata ad Anna Politkovskaya. “Con una interrogazione parlamentare a Piantedosi chiederemo conto di che Paese siamo” scrive in un tweet il senatore del Pd Filippo Sensi, citando Annaviva, l’associazione per mantenere viva la memoria di Anna Politkovskaja. “La polizia che ha identificato dei liberi cittadini riuniti sotto la targa di Anna Politkovskaja per commemorare Alexej Navalny deve aver sicuramente scambiato quell’angolo di Milano per una strada di San Pietroburgo o di Mosca. Confido che il ministro Piantedosi saprà dare le spiegazioni giuste e, se è il caso, prendere i provvedimenti adeguati” dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.