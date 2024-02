Vasto incendio a Concorezzo, distrutti capannoni industriali

Vasto incendio nella notte in un complesso industriale a Concorezzo (Monza). Le fiamme hanno parzialmente distrutto una serie di capannoni, in via I maggio. Oltre sessanta i vigili del fuoco dei comandi di Milano e Monza impegnati con 15 mezzi dalla scorsa notte per contenere il rogo. Ignote al momento le cause dell’incendio. Non si registrano feriti o intossicati. Secondo i vigili del fuoco, la situazione è ora sotto controllo e il rogo è stato circoscritto.