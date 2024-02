Smog, a Milano potrebbero tornare le domeniche a piedi

“Sulle domeniche a piedi stiamo facendo un bel ragionamento grazie anche ai nostri consiglieri comunali di Europa Verde, l’assessore Censi e il sindaco. Siamo in una fase di studio per capire come spalmarle e fare una sperimentazione di luoghi in cui a macchia di leopardo poter organizzare delle domeniche a piedi”. Lo ha detto l’assessora all’Ambiente e al Verde, Elena Grandi, a margine della conferenza stampa per fare il punto sulla situazione della qualità dell’aria e delle misure anti inquinamento del Comune di Milano in merito alla possibilità di reintrodurre le domeniche a piedi nella città. “Non riducono in un giorno le polveri sottili – ha specificato Grandi -, ma hanno la funzione di trasformare la visione della città”.