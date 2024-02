Fiamme in un condominio a Saronno (VA), grave un uomo di 81 anni

Un incendio si è sviluppato al secondo piano di un condominio a Saronno, in provincia di Varese, e si sono poi estese verso altre abitazioni. Ad allarmare i passanti sono state le urla provenienti dall’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme a 4 ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso. Risultano 7 le persone rimaste ferite, di cui 2 ustionate e 5 intossicate. Il più grave risulta essere un uomo di 81 anni con varie ustioni di secondo grado, trasportato poi in codice rosso presso l’ospedale Niguarda di Milano. Meno grave la situazione di un 49enne, ricoverato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Altre 5 persone sono finite in vari nosocomi, tra cui una donna di 90 anni, con sintomi da inalazione da fumo.