Escursionista cade sulla Grignetta Lecchese e muore

Un escursionista di 76 anni ha perso la vita mercoledì pomeriggio, vittima di una caduta di oltre dieci metri mentre stava percorrendo la Cresta Cermenati sulla Grigna Meridionale (2177 metri), una delle principali vette della provincia di Lecco, meglio nota come Grignetta. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 15. E’ stato mobilitato l’elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ai soccorritori non è rimasto altro che constatare il decesso, provvedendo poi al recupero della salma con l’aiuto dei volontari del soccorso alpino.