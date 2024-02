Il 62/o Salone del Mobile tra evoluzione e innovazione

Neuroscienze, intelligenza artificiale, nuovi format e percorsi, un progetto culturale diffuso, anche nel segno di David Lynch, i 25 anni del Salone Satellite, dedicato ai giovani, e un Osservatorio che sarà permanete. Sono solo alcune delle novità che animeranno la 62/a edizione del Salone del Mobile, che si terrà dal 16 al 21 aprile alla fiera di Milano Rho e che è stata presentata al Piccolo Teatro di Milano.

Evoluzione e innovazione sono le parole chiave che animeranno questa edizione che radunerà più di 1.900 espositori, di cui 600 giovani talenti under 35 e 22 scuole di design, quest’anno ci saranno anche EuroCucina e il Salone Internazionale del Bagno. Il rilancio dell’ottimizzazione dei layout e dei percorsi di EuroCucina e del Salone Internazionale del Bagno sono nati grazie al contributo delle neuroscienze, ci sarà poi una ridistribuzione totale dei padiglioni con l’obiettivo di raggruppare gli espositori per contenuto e target di visitatori in modo da amplificare valore e senso dell’esperienza di visita.

Spazio alla cultura con una proposta d’eccezione, diffusa in tutta la manifestazione. Infine nasce l’Osservatorio che sarà permanente sul Salone del Mobile in collaborazione col Politecnico, che indagherà questo ecosistema nella sua portata socio economica.