Sfregiate a Milano le pietre d’inciampo per i bimbi palestinesi

Sono state vandalizzate nella notte le sei pietre di inciampo a ricordo degli 11mila bambini palestinesi morti a Gaza e poste dagli attivisti della Camera del Non Lavoro in piazzale Baiamonti, a Milano, nella scorsa giornata della memoria del 27 gennaio. Lo denuncia Riccardo Germani, portavoce di Adl Cobas. Gli attivisti annunciano che altre targhe saranno poste oggi alle 18 e invitano il rapper Ghali a partecipare alla cerimonia alla Camera del Non Lavoro. “In questo paese – denuncia Germani – c‘è un clima di negazionismo nei confronti di chi denuncia il genocidio palestinese e si batte contro tutte le guerre, ringraziamo Ghali per aver spezzato il muro di omertà dal palco di Sanremo e lo invitiamo a unirsi a noi oggi per rimettere le pietre di inciampo vandalizzate la scorsa notte“.