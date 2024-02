Un clochard di 47 anni è stato trovato morto questa notte in via Trubetskoy nel quartiere Greco, a Milano. Il corpo dell’uomo, italiano, non presentava segni di violenza: sono ancora da stabilire le cause del decesso. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia. L’uomo si trovava vicino alla ferrovia, sul marciapiede, sotto la pioggia. Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte