Furgone di Atm finisce sui binari e blocca la linea 12

Un furgone di ATM che finisce sui binari in viale Umbria e blocca a lungo, di prima mattina, la linea tranviaria 12, una delle principali di Milano. È successo questa mattina presto ed è stato necessario far intervenire un carro attrezzi per togliere di mezzo il veicolo. Sul posto sono state fatte intervenire altre squadre del ‘Controllo Esercizio’ dell’azienda dei trasporti del Comune di Milano per liberare i binari.

Il furgone Atm ha arrancato per qualche metro, tra binari, traversine e sassi, dopo essere finito sulla massicciata. Poi l’autista ha dovuto arrendersi non riuscendo più ad andare avanti. Altre volte è capitato che delle auto finissero sui binari fuori dalla sede stradale – per distrazione o magari per una certa alterazione alcolica – ma che a paralizzare una linea Atm sia un mezzo della stessa Atm è decisamente singolare. “Ora chi paga il ‘fermo tram’ e i disagi per i passeggeri – domanda un manovratore testimone della scena – la persona al volante del mezzo incagliato, un dirigente Atm o il Comune”?