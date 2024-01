Incendio in un appartamento a Milano, due feriti

Incendio in un appartamento di una palazzina di 3 piani in via Giuseppe Colombo. E’ successo la scorsa notte intorno alle 3.30. Due persone sono rimaste ferite e altre quattro sono state valutate sul posto. L’appartamento, al secondo piano dello stabile, è andato distrutto. Le fiamme si sono sviluppate nella camera da letto dell’abitazione.

I due trasportati dal 118, entrambi non gravi, in codice giallo, sono stati ricoverati all’ospedale di Niguarda l Il 118 e i Vigili del fuoco hanno soccorso in tutto quattro donne, di 16,29, 54 e 73 anni, e un uomo di 69 anni, tutti per aver inalato del fumo, nessuno in modo grave.