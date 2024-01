Ucciso a coltellate nel varesotto, indagini in corso

Indagini in corso sull’omicidio di Andrea Bossi, 26 anni, ucciso con almeno una coltellata alla gola e trovato morto sabato mattina nella sua casa di Cairate, nel varesotto. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri per far luce su quanto accaduto nell’appartamento di via Mascheroni 1. L’arma del delitto, probabilmente un coltello da cucina, non è ancora stata trovata. Sulla soglia di casa e sul pianerottolo ci sono numerose tracce di sangue. A trovare il corpo sabato mattina è stato il padre del ragazzo che è andato a casa del figlio perché non rispondeva al telefono. I vicini hanno sentito il cane del 26enne abbaiare intorno alle 4 del mattino e un rumore simile ad un tonfo, ma nessun grido. Andrea Bossi, originario di Fagnano Olona, non ha precedenti e lavorava da tempo nell’officina Cfg Carpenteria Meccanica. “Siamo tutti sotto shock – afferma il sindaco di Fagnano Marco Baroffio – non riusciamo davvero a ipotizzare cosa possa aver scatenato questa aggressione. Andrea Bossi non aveva brutte frequentazioni. Era un bravo ragazzo, molto conosciuto in paese, ha sempre lavorato in officina”.