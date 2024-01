Costringe la fidanzata di16 anni a prostituirsi, arrestato un 26enne

Picchiata, insultata costretta a prostituirsi dal proprio fidanzato. La vittima è una ragazzina di 16 anni, costretta in tre mesi ad avere rapporti con quasi una 50ina di uomini. Il fidanzato, 26enne, avrebbe anche minacciato la ragazza, qualora non avesse continuato a prostituirsi, di diffondere le sue foto sui social. Secondo le indagini l’uomo aveva un debito da saldare verso un “fornitore” di droga che ha deciso di saldare con i “guadagni della attività della fidanzata”. Ora il 26enne si trova in carcere grazie ad una indagine lampo della Procura di Milano, l’ordinanza è stata firmata dal gip Alberto Carboni.