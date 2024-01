Conclusa la quarta giornata di ritorno di pallavolo femminile e maschile

Di Eleonora Rovelli

Volley Bergamo 1991 tira un sospiro di sollievo e ritrova il sorriso vincendo per 3-1 contro Honda Oliviero S. Bernardo Cuneo; Allianz Vero Volley Milano strappa il match alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vincendo al tie-break dopo una lunga battaglia; serata difficile, invece, per Trasportipesanti Casalmaggiore e Uyba Volley Busto Arsizio, che non riescono a superare i rispettivi big match. Casalmaggiore lascia il campo di casa sconfitta da Savino Del Bene Scandicci per 3-0, mentre Igor Gorgonzola Novara si impone alle milanesi per 3-1.

Per quanto riguarda il volley lombardo maschile, Mint Vero Volley Monza vince per 3-1 contro Gioiella Prisma Taranto, mentre Allianz Milano dopo un tentativo di recupero sulla Cucine Lube Civitanova, perde il match al tie-break.