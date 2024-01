Omicidio Tramontano, Impagnatiello in aula per il processo

Alessandro Impagnatiello, imputato per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi e ammazzata a Senago, nel Milanese, il 27 maggio scorso, è nell’aula della Corte d’Assise di Milano per l’inizio del processo a suo carico. Detenuto a San Vittore, il 30enne è arrivato accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria. Sguardo basso, testa china. Presenti numerosi giornalisti e telecamere. In aula c’è anche la sorella di Giulia, Chiara. Coi cronisti, prima di entrare nell’aula, ha parlato anche l’avvocato ed ex pm Antonio Ingroia, che rappresenta il Comune di Senago, il quale chiede di essere parte civile.

I famigliari di Giulia Tramontano auspicano che la “condotta sia sanzionata come merita”. Lo ha spiegato il legale di parte civile Giovanni Cacciapuoti prima dell’inizio dell’ udienza. La famiglia chiede che Impagnatiello venga condannato all’ergastolo.