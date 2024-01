Lega per la “giornata della lingua lombarda”. “Non esiste”, disse l’ex assessore leghista alla Cultura

Istituire una giornata regionale della lingua lombarda per il 17 gennaio: è quanto prevede un progetto di legge della Lega che sarà portato in Consiglio regionale dopo i passaggi in commissione. Secondo il capogruppo lombardo del Carroccio Alessandro Corbetta, c’è il “forte rischio che nel giro di qualche anno la lingua lombarda, vero patrimonio culturale e identitario della Lombardia, possa sparire per sempre”, un “grido d’allarme anche denunciato da diverse realtà e associazioni territoriali, nonché dall’Unesco”. Fra le proposte inserite nel documento della Lega, c’è appunto l’istituzione della giornata regionale della lingua lombarda per il 17 gennaio, in concomitanza con la giornata nazionale dei dialetti e delle lingue locali; un premio di riconoscimento destinato ai lombardi che maggiormente si sono distinti in opere di ricerca, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua lombarda; il sostegno alla toponomastica con apposita segnaletica stradale, turistica, culturale e di promozione territoriale con indicazioni in lingua lombarda e, infine, un registro regionale che riconosca le associazioni impegnate nella tutela e nella valorizzazione della lingua lombarda e delle sue varietà locali. “La Lega – conclude Corbetta – metterà in campo tutte le azioni possibili, a ogni livello, per riuscire a salvare una lingua parlata da secoli e tramandata di generazione in generazione nelle case, nelle corti e nelle cascine. Per questo ci appelliamo ai lombardi dicendo: fem minga murì la nostra lengua” (quale dei dialetti lombardi è?). Il fatto è che la lingua lombarda non esiste. Si può parlare, con tutto il rispetto, di dialetti. E spesso molto diversi tra di loro. E il bello è che a stabilirlo fu proprio, solo un paio d’anni fa, un leghista doc, Stefano Bruno Galli, ex assessore regionale alla Cultura. “Parlando del Titolo terzo della legge regionale di era maroniana che punta a riordinare vari aspetti concettuali e organizzativi in materia di cultura – come riporta un articolo del Corriere della Sera del 10 marzo 2022 – Galli parla di una «presunta ma scientificamente inesistente lingua lombarda». Quindi spiega che «tutti i linguisti più accreditati dal punto di vista accademico sostengono, secondo me giustamente, che una lingua lombarda non esista» e ricorda senza la minima acredine le polemiche che hanno accompagnato la Legge 25/2016, che dedicava il corposo articolo 24 alla «promozione della lingua lombarda» attraverso «attività e incontri finalizzati a diffonderne la conoscenza e l’uso, la diffusione di libri e pubblicazioni, l’organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche, programmi radiotelevisivi» e molto altro fino alla «traduzione di testi in lingua lombarda e la loro diffusione in formato digitale». Un de profundis arrivato direttamente dall’assessore leghista nel marzo 2022 dopo cinque anni di risse politiche, discussioni storiche e analisi glottologiche. Nell’aprile del 2017 infatti la giunta regionale lombarda stanziò ben 150 mila euro (l’assessore alla Cultura era Cristina Cappellini) per “progetti di promozione e valorizzazione della lingua lombarda, in tutte le varietà locali”. Cinque anni dopo, con 150 mila euro andati in fumo, finì tutto nel nulla. Ora un altro leghista torna alla carica. Magari cambierà idea fra cinque anni di discussioni glottologiche (in italiano).