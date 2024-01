15enne fugge dalla comunità e semina il caos in treno

Un 15enne straniero, già sottoposto alla misura cautelare del collocamento in una comunità, è stato arrestato dai Carabinieri di Cantù, nel comasco, per rapina e tentata violenza sessuale. Il giovane è fuggito dalla comunità, è poi salito sul treno della linea Como-Milano Cadorna e all’altezza di Lomazzo ha iniziato a minacciare i viaggiatori e ha rapinato del denaro e del telefonino un 17enne. Sceso alla stazione di Fino Mornasco il 15enne si è avvicinato ad una ragazza e, dopo averle rivolto frasi volgari, ha tentato di baciarla. Alla reazione della giovane è scappato e, prima di venire arrestato dai militari, è riuscito a rapinare del portafoglio un altro ragazzo. Per il 15enne si sono aperte le porte del carcere minorile di Milano.