Incendio in un appartamento nella bergamasca, muore una donna

Una donna è morta carbonizzata in un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento a Mapello, in provincia di Bergamo, nella frazione di Prezzate, in via Dante Alighieri. Lo comunica il 118. Sul posto sono arrivati i soccorritori con un’ambulanza e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco e le forze dell’ordine. E’ successo intorno alle 9.10 di questa mattina. La donna è stata purtroppo trovata morta carbonizzata nell’appartamento. Restano da capire le cause dell’incendio.