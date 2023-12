Ragazzino investito in bici a Sondrio, è grave

Grave incidente a Sondrio. Un ragazzino di 13 anni è stato investito mentre attraversava la strada sulla sua bicicletta in via Aldo Moro. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 16. Il giovane si trovava sulle strisce pedonali ed è stato travolto da una Fiat Punto condotta da un 74enne di Morbegno che non si è accorto della sua presenza. Il ragazzino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sondrio in codice rosso. La prognosi è riservata. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.