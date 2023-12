Devasta un locale e minaccia il proprietario, arrestato

Armato di una spranga in ferro di circa un metro, ha danneggiato tavoli e sedie di un locale e ha minacciato il proprietario e le altre persone presenti. E’ successo ieri in un bar di Monza, nel quartiere Cederna. I poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo, un 46enne monzese.

Gli agenti gli hanno ordinato di abbassare la spranga, ma lui ha continuato a insultare e minacciare, colpendo a calci e pugni un poliziotto. Bloccato e ammanettato, una volta in auto l’uomo ha sfondato a calci il vetro blindato della volante, continuando ad insultare gli agenti a sputare loro addosso. Offese e minacce di morte sono proseguite anche in Questura, tanto da rendere impossibile il fotosegnalamento e i controlli sanitari. L’uomo, visti i numerosi precedenti, anche a analoghi, è stato arrestato e processato per direttissima. Non potrà più tornare in Lombardia.

Il poliziotto coinvolto nell’aggressione, successivamente visitato dai medici del pronto soccorso, ha riportato ferite e traumi contusivi, con una prognosi di 5 giorni.

Secondo quanto riferito dal proprietario del bar, di origini cinesi, il 46enne più volte si era recato nel locale e spesso risultava molesto nei confronti dei presenti, i quali venivano insultati anche con epiteti razziali.