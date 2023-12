Brescia, accoltellato a morte in strada

Un uomo è stato trovato morto, con alcune ferite d’arma da taglio sul corpo, nella serata del 24 dicembre, in un parcheggio pubblico in via Milano, alla periferia di Brescia. La vittima è Ranjit Singh, 51enne disoccupato di origini indiane. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni il 51enne si trovava in un parcheggio tra via Milano e via Manara, poco distante dal parco Benson, quando è stato avvicinato da due uomini in auto. Dopo averlo accoltellato a morte, con diversi fendenti all’addome e sul corpo, i due uomini sono risaliti su un’auto di colore scuro, presumibilmente una Golf, e sono fuggiti verso la tangenziale, facendo perdere le loro tracce.